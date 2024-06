Cade abre vaga de estágio para estudante de comunicação

CB Correio Braziliense

A assessoria de comunicação social do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, abriu uma vaga de estágio para estudantes de comunicação social a partir do 4º semestre.

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail comunicacao@cade.gov.br até o dia 14 de junho, com o assunto “Vaga Ascom”. O trabalho é presencial, preferencialmente à tarde, com jornada de quatro ou seis horas diárias. O valor da bolsa varia de R$ 787,98 a R$ 1.125,69, com auxílio-transporte de R$ 10 por dia.

O estagiário deve ter proatividade, boa redação, habilidade com redes sociais, aplicativos de design e edição de vídeo, para desempenhar atividades voltadas à produção de textos e de material audiovisual para divulgação institucional. Conhecimento em tecnologia da informação será considerado um diferencial.

A triagem dos currículos, bem como as entrevistas, serão realizadas até o dia 21 de junho. O candidato selecionado receberá o retorno do processo por e-mail e os demais currículos permanecerão no banco da assessoria para futuros processos.

Acesse o edital e saiba mais detalhes.