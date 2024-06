Concurso Polícia Penal CE: inscrições são prorrogadas; confira!

YR Yasmin Rajab

Os aprovados e nomeados receberão o salário de R$ 6.506,46, além dos benefícios - (crédito: Reprodução/Freepik)

As inscrições do concurso público da Polícia Penal do Ceará foram prorrogadas. Agora, os candidatos poderão se inscrever até 24 de junho, no site do Idecan, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 185.

O certame oferta, ao todo, 800 vagas, sendo 600 de preenchimento imediato e 200 para formação de cadastro reserva. As chances são para policial penal, carreira que exige nível médio de formação e idade máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias.

As provas do certame serão objetivas e discursivas. Todas as avaliações serão aplicadas em 14 de julho.

Os aprovados e nomeados receberão o salário de R$ 6.506,46, além dos benefícios.