Ministério da Cultura abre inscrição para 99 vagas de nível superior

YR Yasmin Rajab

As inscrições poderão ser feitas até 30 de junho, no site do Ministério, ao custo de R$ 68 - (crédito: Reprodução)

O Ministério da Cultura está com inscrições abertas para 99 vagas de nível superior. O processo seletivo simplificado é destinado a contratação temporária de pessoas para auxiliar nas atividades relativas à implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Os salários variam entre R$ 3,8 mil e R$ 6,1 mil. As chances são divididas da seguinte maneira:

Técnicas de complexidade intelectual: 57 vagas, com salário de R$ 6.130

Técnicas de suporte: 42 vagas, com salário de R$ 3.800

Os aprovados serão lotados em Brasília (DF) e o contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até quatro anos.

As inscrições poderão ser feitas até 30 de junho, no site do Ministério, ao custo de R$ 68. Clique aqui e acesse.