Técnicos-administrativos e docentes aceitam proposta para fim da greve

SP Sarah Paes — Especial para o Correio

De acordo com o SINASEFE, 44 delegados foram credenciados para participação presencial da reunião que ocorreu neste sábado (22/06), em Brasília - (crédito: SINASEFE/Divulgação)

Após meses de negociação, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) decidiu, durante a 193ª Plenária Nacional, aceitar as propostas do Governo Federal para docentes e técnicos-administrativos em educação (TAEs) das carreiras do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE e de magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A deliberação ocorreu neste sábado (22/06), com 89 votos a favor, 15 contrários e 6 abstenções. Com a aceitação das propostas, de acordo com nota do sindicato, a greve será suspensa após a assinatura dos Termos de Acordo.

Os Termos de Acordo serão formalizados assim que o Governo convocar o sindicato para assinatura, o que deve ocorrer durante a semana de 24 a 28 de junho de 2024.

De acordo com o SINASEFE, durante a plenária, que contou com a participação de 402 sindicalizados de 70 seções sindicais, representantes debateram as propostas do Governo. Apesar da principal reivindicação dos TAEs, um reajuste salarial de 4% para este ano, não ter sido atendida, o SINASEFE decidiu aceitar o acordo que prevê um acréscimo de 4% para 2025.

Participação recorde

A 193ª PLENA foi marcada pelo recorde de participação, superando todas as anteriores em mais de 35 anos de história do sindicato. A plenária foi realizada de forma híbrida, com participantes presentes em Brasília-DF e conectados via Zoom.

A greve dos técnicos-administrativos e docentes nas instituições federais de educação, que já ultrapassava dois meses, gerou um intenso período de negociações com o governo federal. Na reunião, ocorrida em 14 de junho, houve avanços em pautas não-remuneratórias, como a criação de um novo plano de carreira.

A aprovação das propostas foi vista como uma vitória parcial pelos sindicalistas, que agora focam na assinatura dos acordos e na continuidade da luta por melhorias. O comando nacional de greve do SINASEFE permanecerá ativo até que os acordos sejam assinados, e novos encaminhamentos serão debatidos na próxima plenária, ainda a ser convocada.