Professores da UnB aprovam fim da greve a partir da próxima semana

ME Maria Eduarda Lavocat*

Professores aprovam fim da greve na UnB - (crédito: Arquivo pessoal)

Os professores da Universidade de Brasília (UnB) aprovaram o fim da greve a partir da próxima quarta-feira (26/6). A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (20/6), após votação na assembleia geral convocada pela Associação dos Docentes da UnB (ADUnB), e será submetida ao Comando Nacional de Greve do Andes-Sindicato Nacional. A paralisação já dura 66 dias.

Na reunião de hoje, os docentes aprovaram a proposta do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) apresentada na última rodada da mesa de negociação, em 14 de junho. A nossa categoria deliberou pelo fim da greve a partir do dia 26 de junho, proposta que será levada para o Comando Nacional. Mas é importante frisar que houve uma aprovação da proposta apresentada pelo governo, pelo MGI e pelo MEC, mas também uma grande insatisfação pelo nível da proposta. Esta assembleia indica o fim da greve, mas também ressalta a necessidade de construirmos os próximos passos. Temos uma grande tarefa pela frente: discutir a reorganização do calendário acadêmico e do semestre, além da assinatura do acordo. Neste final de semana, o comando nacional estará reunido para sistematizar as propostas e, a partir delas, indicar os próximos passos. Precisamos destacar que essa assembleia e essa greve são vitoriosas e importantes para a mobilização. Contudo, é essencial entender que nossa luta é muito maior do que uma greve pode abranger.

As pastas ofertam a revogação da Portaria MEC nº 983, de 18 de novembro de 2020; a criação de grupo de trabalho, a partir da assinatura do acordo, com duração de 60 dias para avaliar a questão; articulação junto ao MGI para uma “posição favorável ao fim dos recursos nas demandas judiciais em processos cujo objeto seja a concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) aos inativos e articulação junto ao MGI sobre a “previsão de regras padronizadas nacionais para a progressão docente”.

Ao Correio, a ADUnB afirmou que a mobilização não acaba com o aceite da proposta nem com o fim da greve.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá