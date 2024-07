Estudante de escola pública ganha bolsa na Espanha e faz vaquinha para passagem

DO Débora Oliveira

Aulas se iniciam no dia 9 de setembro de 2024 - (crédito: Reprodução)

Um aluno do Centro de Ensino Médio (CEM) 3 de Taguatinga conquistou uma bolsa de estudos de quatro anos para cursar engenharia elétrica na Universidade de Jaén, na Espanha. Nathan Gabriel Alves da Silva Aguiar foi selecionado devido ao bom desempenho acadêmico e conquistou a bolsa concedida através de uma parceria entre a Embaixada da Espanha e o CEM 3 de Taguatinga, como parte do projeto Escolas Interculturais Bilíngues.

Para garantir a viagem e estadia inicial, a família do aluno precisou organizar uma vaquinha. A meta é arrecadar R$ 6,5 mil para custear as passagens aéreas e o adiantamento de três meses de aluguel. "O valor de R$ 6.500 seria suficiente para pagar as passagens de ida e volta, além do adiantamento de três meses que é cobrado do aluguel do quarto", explica Luciene Alves da Silva Aguiar, mãe do estudante.

As despesas iniciais, como alimentação, serão cobertas pela família até que a ajuda de custo da universidade seja liberada. A ideia de criar a vaquinha surgiu da própria escola, e as doações são feitas exclusivamente através de um site dedicado a ela. Até o momento, foram arrecadados R$ 1.615. As aulas na Universidade de Jaén começam em 9 de setembro.

Com informações do Sinpro