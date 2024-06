UnDF oferta auxílio-saúde mental para estudantes de graduação

CB Correio Braziliense

Auxílio da UnDF tem como objetivo garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade consigam acesso ao ensino superior. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em meio ao aumento de casos adoecimento mental no contexto universitário, evidenciados por pesquisas recentes, na próxima segunda-feira, 1º de julho, será publicado o primeiro edital ofertando auxílio-saúde mental para os estudantes de graduação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Serão disponibilizadas 50 vagas e o valor do benefício é de R$ 450.

Os recursos poderão ser utilizados no custeio de despesas de atendimento psicológico, psiquiátrico e/ou na aquisição de medicamentos. Diferentemente de outras instituições de ensino superior, o auxílio-saúde mental da UnDF será ofertado durante 12 meses, visando a não interrupção do tratamento.

O novo edital de auxílios estudantis da UnDF para 2024 e 2025 também prevê outros benefícios, como os destinados à permanência (alimentação, moradia e gastos básicos), transporte e creche. As iniciativas de apoio visam reduzir os índices de evasão estudantil no ensino superior, que chega a 54% no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Dados alarmantes

Em 2022, pesquisa encomendada pela Fiocruz com seis mil estudantes de pós-graduação revelou que 45% dos alunos foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 17% com depressão durante o primeiro ano da pandemia da covid-19. Além disso, mais de 60% relataram crises de ansiedade e dificuldade para dormir. Falta de motivação e problemas de concentração foram reportados por quase 80% dos alunos.

Após a crise sanitária, cerca de 35% dos estudantes enfrentam problemas de saúde mental, alerta a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) apontam que 83% dos universitários têm dificuldades emocionais. A ansiedade e o desânimo aparecem com maior frequência, seguidos por ideias de morte e pensamentos suicidas.

Nesse contexto, a UnDF tem desenvolvido, desde 2021, uma política de assistência estudantil para a disponibilização dos benefícios desde o primeiro semestre letivo da instituição, em agosto de 2023.