Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) promove o 29º congresso

ME Maria Eduarda Lavocat*

Presidente da Anpg, Vinícius Soares, durante discusso no último congresso - (crédito: Divulgação Anpg)

A Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) espera reunir mais de mil pós-graduandos de todo Brasil para o seu 29º congresso, que irá ocorrer entre 12 a 14 de julho na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O tema central da edição deste ano será Construindo um futuro: o papel da pós-graduação no combate às desigualdades, na defesa da soberania e no desenvolvimento do Brasil. A abertura do evento será realizada nesta sexta-feira, (12), às 17h, no Centro de Atividades Didáticas da UFMG com a presença da reitora Sandra Goulart e do Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Costa Macêdo.



O congresso promete uma programação rica e abrangente. No sábado, (13/7), A Ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participará de um debate crucial sobre A ciência a serviço do Brasil do século XXI: desafios de um projeto de país em reconstrução. Além disso, haverá um ciclo de debates abordando temas pertinentes à pós-graduação, como os desafios da formação e absorção para o pleno emprego dos jovens mestres e doutores, a seguridade social para valorização dos pós-graduandos, e a importância da ciência e da justiça climática para o desenvolvimento do Brasil

"O Congresso é a principal reunião de jovens cientistas brasileiros, proporcionando um fórum vital para discutir avanços em ciência, tecnologia e inovação. Além de abordar questões como a valorização dos pesquisadores, debates incluem temas como bolsas e intercâmbios internacionais. Com participação de mil estudantes de pós-graduação de todas as regiões do país, o evento é crucial para renovar a gestão da IMPG e estabelecer uma plataforma política para os próximos dois anos", afirma Cássio Borges, tesoureiro da Anpg.

O Congresso da ANPG é o maior e principal fórum de debates e deliberações da entidade, e também o ponto alto da vida democrática da entidade. Além da discussão sobre os rumos da pós-graduação e da ciência desde a base, também é realizada as eleições para a diretoria que será responsável por conduzir a associação no próximo biênio (2024-2026). A eleição ocorrerá no domingo (14/7).

Delegados com direito a voz e voto são eleitos por processos gerais, por câmpus, universidade ou instituição de pesquisa, ou locais, por cada programa de mestrado ou doutorado, conduzidos pela Associação de Pós-Graduandos (APG) ou por uma comissão de 10 pós-graduandos onde não houver entidade de representação local.

O 29º Congresso da ANPG é realizado pela ANPG, em parceria da UFMG e recebe patrocínio da Finep e apoio do Fundep, Fump, Serrapilheira, Sudene, Capes, CNPq, Secretaria Nacional da Juventude, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Secretaria-Geral da Presidência da República.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá