Morre aos 65 anos José Gustavo Alvarenga, professor da UnB

José Alvarenga era doutor em ciências da saúde pela UnB

Morreu nesta segunda-feira (1º/7), aos 65 anos, o professor José Gustavo Souza de Alvarenga, doutor em ciências da saúde pela Universidade de Brasília (UnB) e professor adjunto da instituição.

A informação foi compartilhada nas redes sociais pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). "A ADUnB-S.Sind manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas", diz a publicação.

O velório está marcado para esta terça-feira (2/7), de 13h às 15h, na capela 9 do Cemitério Campo da Esperança.

Alvarenga, como era conhecido, tem vasta experiência na área de educação física, com ênfase em natação. Trabalhou com disciplinas de ensino da natação e projetos de extensão relacionados as práticas de ensino de natação, treinamento e natação para pessoas com deficiência.

O professor também deixa um legado profissional no parque aquático do Centro Olímpico.

Na UnB, além de professor, Alvarenga atuou desde 2010 na direção e administração da Faculdade de Educação Física (FEF), segundo o currículo Lattes do profissional.