CB Correio Braziliense

Inauguração contou com membros da administração superior e da comunidade acadêmica, como a estudante de medicina Miriã Barbosa, que é cadeirante e estuda na UnB desde 2015 - (crédito: Reprodução/Cecília Lopes/Ascom GRE)

Com um investimento de R$ 500 mil, a Universidade de Brasília (UnB) inaugurou um elevador e uma plataforma inclinada no Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas (IE), na ala A do Instituto Central de Ciências (ICC), conhecido como Minhocão.

Os equipamentos reforçam a acessibilidade de estudantes e servidores, que precisavam ir até a ala B, próxima ao estacionamento, para acessar os três elevadores já existentes na universidade.

Evolução

Os equipamentos foram entregues em 9 de junho e os efeitos positivos já foram reconhecidos por estudantes com mobilidade restrita, como é o caso de Miriã Barbosa (foto), que é cadeirante e está na UnB há quase nove anos e ressalta os avanços da instituição com o passar do tempo.

“É uma vitória, um avanço, e um reconhecimento de pessoas com deficiência. É muito bom ver a evolução da Universidade de Brasília. Eu sou estudante desde 2015, e ver cada vez mais os avanços da nossa instituição é uma alegria", disse a graduanda de medicina, destacando ainda a importância da autonomia.

Empenhada na causa, a reitora Márcia Abrahão também celebrou a conquista: “Sabemos de todas as dificuldades, principalmente as orçamentárias, desde que assumimos. Mas, quando temos um propósito, um objetivo, chegamos em um momento como este."

Visando maior segurança, em breve, serão inaugurados o elevador e a plataforma também na Faculdade de Comunicação (FAC), reforçando a acessibilidade e a segurança dessas pessoas no ambiente acadêmico.