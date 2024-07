Católica EaD abre processo seletivo para bolsas de estudos

CB Correio Braziliense

Universidade Católica de Brasília está com inscrições abertas para bolsas de estudo EaD - (crédito: Divulgação)

*Rebeca Alves

A Católica EaD está com inscrições abertas para o processo seletivo de concessão de bolsa social de estudo para o segundo semestre de 2024 e com o prazo de inscrição até o dia 12 de agosto. As vagas oferecidas são para os cursos na modalidade a distância de graduação e tecnológicos. A inscrição deve ser feita mediante o preenchimento do formulário socioeconômico disponibilizado no site www.catolica.edu.br.

Para concorrer a uma bolsa integral de estudo, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. O benefício da bolsa varia entre 50% e 100%, de acordo com a renda do candidato. Já o requisito para concorrer a uma bolsa parcial é que a renda familiar bruta mensal per capita pode ser de três salários mínimos.

É exigido que os candidatos sejam brasileiros natos, não possuam graduação anterior ou vínculo ativo com outra instituição de ensino superior. Além disso, não podem ter tido bolsa social cancelada ou ter participado de outro processo seletivo similar no prazo de um ano.

As vagas disponibilizadas são para os polos próprios da Católica EaD Distrito Federal: Asa Norte, Ceilândia, Gama, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga. Ao realizar o preenchimento do formulário socioeconômico, o candidato deverá imprimir o arquivo e levar a um desses polos escolhidos juntamente com os documentos exigidos no edital.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues