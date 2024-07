Ciee contabiliza mais de 12 mil vagas de estágio no país entre junho e julho

LC Lara Costa*

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) levantou a existência de mais de 12.578 mil vagas de estágio em todo o país. Apenas o estado de São Paulo acumula 6,8 mil vagas, considerando a capital, região metropolitana e municípios do interior paulista. A região Nordeste é a segunda maior em número de oportunidades, contabilizando 3,1 mil vagas de estágio entre os meses de junho e julho. No mesmo período, o Centro-Oeste conta com 1,6 mil oportunidades e a região Norte, com 924.

As milhares de vagas abrangem as mais variadas áreas de estudo, mas os cursos com maior número de oportunidades são administração, contabilidade, direito, marketing e pedagogia. Algumas delas contam com benefícios que vão para além daqueles determinados na Lei do Estágio, como assistência médica, assistência odontológica, ajuda de custo e a possibilidade de efetivação.

Inserção no mercado de trabalho

De acordo com Mônica Vargas, superintendente nacional de Operações e Atendimento do Ciee, o período é o segundo do ano com maior volume de vagas. “O ano ainda não acabou, dá tempo de entrar no mundo do trabalho e começar a vivenciar na prática o que é assimilado em sala de aula”, conta.

Para participar dos processos seletivos, é necessário realizar o cadastro no Portal Ciee. É fundamental que informações como CEP, e-mail e número de contato estejam corretos. Na plataforma, o usuário ainda contará com cursos e poderá enriquecer o perfil por meio de vídeo apresentação e redação on-line. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente. Os interessados podem tirar suas dúvidas por meio do WhatsApp 3003-2433, sendo necessário o uso do DDD 11.

