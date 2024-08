Brasil tem 18 universidades entre as melhores do mundo; veja quais

IS Isabela Stanga

A UnB faz parte da lista de melhores universidades do mundo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Brasil é o país da América Latina com maior número de universidades classificadas entre as melhores do mundo pelo Academic Ranking of World Universities 2024 (ARWU), conhecido como "Ranking de Xangai". Ao todo, são 18 instituições brasileiras classificadas na lista: 15 federais e 3 estaduais.

As universidades federais classificadas foram: do Rio Grande do Sul (UFRGS); de Minas Gerais (UFMG); do Rio de Janeiro (UFRJ); do Paraná (UFPR); de Santa Catarina (UFSC); de Santa Maria (UFSM); de São Paulo (Unifesp); de Brasília (UnB); de São Carlos (UFSCar); de Viçosa (UFV); da Bahia (Ufba); do Ceará (UFC); de Goiás (UFG); de Pernambuco (UFPE); e de Pelotas (UFPel).

As três universidades estaduais contempladas foram as de São Paulo (USP), Paulista (Unesp) e de Campinas (Unicamp).

Leia também: Comunidade universitária escolhe a próxima reitora da UnB

Os três primeiros lugares do ranking são ocupados por universidades americanas, sendo elas Harvard University, Stanford University e Massachusetts Institute of Technology.

O ARWU é considerado um precursor dos rankings universitários. Sua classificação se baseia na qualidade da educação, a qualidade da instituição, o impacto da pesquisa acadêmica e o desempenho per capita, ou seja, de um aluno dentro da instituição.