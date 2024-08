Comunidade universitária escolhe a próxima reitora da UnB 

NG Naum Giló

São 16 seções de votação espalhadas pelos quatro campi. Na imagem: seção da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) - (crédito: Hugo Kuramoto)

Ao longo desta terça-feira (20/8) e da quarta-feira (21/8), alunos, professores e técnicos-administrativos da Universidade de Brasília participam da consulta que vai escolher a próxima reitora da instituição. Concorrem ao cargo máximo administrativo da universidade três mulheres: as professoras Maria Fátima de Sousa (chapa UnB que queremos); Rozana Reigota Naves (chapa Imagine UnB: participar e transformar); e Olgamir Amancia Ferreira (chapa Pensar e Fazer UnB).

O Correio foi ao campus Darcy Ribeiro para falar com integrantes dos três segmentos da comunidade acadêmica para saber mais sobre o clima do processo eleitoral na maior universidade do Centro-Oeste. São 16 seções de votação espalhadas pela universidade, incluindo os campi de Ceilândia, Planaltina e Gama. Os locais de votação, bem como os horários, podem ser conferidos no site da Comissão Organizadora da Consulta (COC).



A docente do Instituto de Letras, Patrícia Tuxi, considera que o período de campanha eleitoral foi curto e começou logo após o fim da greve dos professores. “Os debates foram muito intensos, ocorreram em vários espaços em todos os campi. Foi uma época de muitas informações e bem corrido”, diz a professora, que acredita que a próxima gestão precisa trabalhar mais no apoio ao corpo discente. “Precisam de mais estrutura, mais apoio acadêmico, seja por meio de uma bolsa de estudante ou moradia. A questão da acessibilidade também precisa ser respeitada”, aponta Patrícia, que também vê problemas na infraestrutura da instituição.



A docente Patrícia Tuxi defende mais apoio para os estudantes na próxima gestão da Reitoria (foto: Hugo Kuramoto)

A estudante do primeiro semestre de psicologia, Márcia Ferreira, 19 anos, diz que acompanhou pouco os debates, mas que gostou muito das propostas das candidatas, apesar de ver que algumas se repetem entre as candidatas. “Hoje, alguns departamentos sofrem com a falta de infraestrutura. Minhas aulas são no BSA Sul e nem ventilador tem. Passamos muito calor lá”, revela a estudante.



O técnico-administrativo lotado na Reitoria, Pedro Henrique Rocha Lopes, 28, também considera que a campanha eleitoral foi mais curta neste ano, mas que considera que a votação está ocorrendo de forma tranquila, com a presença de representantes das três chapas em todas as seções. “Acompanhei todos os debates e achei bem propositivos. A gente avançou no aspecto da infraestrutura, mas acredito que isso ainda é um grande problema que a gente tem. Outro ponto importante é a valorização das pessoas, que são o maior capital que temos na universidade, nos três segmentos”, analisa.



O técnico-administrativo Pedro Lopes vê necessidade de mais atenção à infraestrutura da universidade (foto: Hugo Kuramoto)

Cerca de 60 mil pessoas são aptas a participar da consulta para a escolha da reitora da UnB, entre docentes e técnicos-administrativos que pertençam ao quadro permanente e ativo; e estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu e nos programas de residência.