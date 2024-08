Apuração dos votos para a Reitoria da UnB começa com atraso; veja parcial

NG Naum Giló

Prevista para começar às 9h desta quinta-feira (22), a apuração dos votos da consulta para a escolha da próxima reitora e vice-reitor da Universidade de Brasília (UnB) começou por volta das 11h40.

Uma fonte da Comissão Organizadora da Consulta (COC) explicou à reportagem que uma reunião com os representantes das três chapas foi convocada às 7h30, para acertar alguns ajustes em relação à apuração, entre eles os votos em separado, de pessoas que estariam aptas a votar cujos nomes não constavam na lista na seção de votação.

Participam do processo membros da COC, formado por representantes da Associação de Docentes da UnB (ADUnB), do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação UnB (Sintfub) — que representa os técnicos-administrativos — e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) Honestino Guimarães.

Também estão presentes no auditório na sede da ADUnB, no campus Darcy Ribeiro, oito fiscais indicados por cada uma das chapas mais quatro representantes de cada uma delas, os candidatos a reitora e vice-reitor, e a imprensa.

Após a validação dos votos feita pela COC, os votos são passados para as mesas que farão a contagem dos votos de cada um dos segmentos: docentes, discentes e técnicos administrativos. Não há horário certo para a divulgação o resultado, mas a comissão tem o prazo de 72 horas para a conclusão da apuração.

A COC informou que foi solicitado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as urnas eletrônicas para a realização da consulta, mas que o pedido foi negado devido às eleições municipais deste ano, por mais que elas não ocorram no DF.

Concorrem ao cargo máximo administrativo da universidade três mulheres: as professoras Maria Fátima de Sousa (chapa UnB que queremos); Rozana Reigota Naves (chapa Imagine UnB: participar e transformar); e Olgamir Amancia Ferreira (chapa Pensar e Fazer UnB).

Parcial

Confira a parcial dos votos das seções do Instituto de Artes (IdA), Faculdades de Ciências da Saúde e Medicina (FS/FM) e Hospital Universitário de Brasília, por segmento:

Total de discentes: 828

Olgamir Amancio: 198

Fátima Sousa: 441

Rozana Naves: 183

Nulos: 2

Brancos: 4

Total de docentes: 311

Olgamir Amancio: 146

Fátima Sousa: 111

Rozana Naves: 46

Nulos: 8

Brancos: 0

Total de técnicos: 514

Olgamir Amancio: 100

Fátima Sousa: 238

Rozana Naves: 173

Nulos: 2

Brancos: 1