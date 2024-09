Rozana Naves é escolhida reitora da UnB

IS Isabela Stanga NG Naum Giló Ad Arthur de Souza

Rozana Reigota Naves, candidata eleita na consulta para reitoria da UNB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A professora Rozana Reigota Naves foi escolhida a nova reitora da Universidade de Brasília (UnB) nesta quinta-feira (5/9). Em breve, os nomes da docente e do vice na chapa Imagine UnB, Márcio Muniz, serão encaminhados no topo da lista tríplice para nomeação pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A apuração dos votos para escolha da nova reitora da universidade, em segundo turno, se encerrou nesta quinta-feira (5/9). A candidata Rozana Naves, da chapa 93 — Imagine UnB, saiu vitoriosa, com 64,98% dos votos, enquanto Olgamir Amancia, da chapa 90 — Pensar e Fazer UnB, obteve 35,02%.

Participaram do pleito, com voto direto e paritário, docentes, estudantes e técnicos administrativos ativos da universidade. Servidores aposentados não são considerados aptos para votação. A consulta ocorreu em agosto, mas nenhuma das três candidatas alcançou maioria dos votos. Terceira colocada, Fátima Sousa declarou apoio a Rozana.



Fátima Sousa declarou apoio a Rozana após o primeiro turno (foto: Mila Ferreira)

Professora do Instituto de Letras, Rozana integra o corpo docente da UnB desde 2006 e chegou a ocupar o cargo de decana de Administração. Uma das principais propostas da nova administração é garantir a participação da comunidade universitária no planejamento institucional, inclusive com orçamento participativo.

O vice-reitor escolhido é Márcio Muniz, professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.

"A candidatura foi motivada por um grupo de professores da universidade que pensam na democracia interna como pilar para o desenvolvimento de políticas de gestão e pela experiência acumulada em ensino, pesquisa, extensão e gestão", disse Rozana, então candidata, ao Correio.

