Votação para escolha da nova reitoria da UnB termina nesta quarta-feira

O período de votação do segundo turno da consulta que vai escolher a próxima reitora da Universidade de Brasília (UnB) termina nesta quarta-feira (4/9). No total, 56.071 pessoas aptas para votar escolherão entre as chapas 90 - Pensar e Fazer UnB, com Olgamir Amancia Ferreira e 93 - Imagine UnB, com Rozana Reigota Naves.

O processo eletivo é presencial, realizado por meio de cédulas de papel, nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. As seções abrem em horários diferentes, dependendo do ponto de votação. Em alguns, a partir das 7h e, em outros, às 9h. O encerramento também varia, de acordo com o local: 18h ou 21h.

A mesa de apuração dos votos será instalada na sede da Associação de Docentes da UnB (ADUnB) nesta quinta-feira (5/9), a partir das 9h. A expectativa é de que, até o final desse dia, se conheça o resultado. Fiscais das chapas, imprensa e candidatos poderão acompanhar a contagem dos votos.

Ratificação

Vale lembrar que, após o término da consulta para escolha da nova reitoria, o Conselho Universitário (Consuni) da UnB deve ratificar o resultado e elaborar uma lista tríplice, com os nomes das candidatas a reitora e vice-reitor.

Depois disso, ela é enviada ao Ministério da Educação, que encaminha o documento para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nomeia a reitora que teve o maior número de votos.