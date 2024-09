CB Correio Braziliense

Editora UnB promove 2ª Festa do Livro da universidade - (crédito: Divulgação/UnB)

A Editora da Universidade de Brasília (UnB) montou um calendário de intensa programação para celebrar o livro como interrogante de nossa existência e que nos propõe inventar novas formas de buscar o saber e nos atualizar sobre o passado, o presente e o futuro. A 2ª Festa do Livro da UnB ocorre entre a próxima terça (10/9) e quinta-feira (12/9) e conta com lançamento de livros, palestras e mesas-redondas, além da participação de editoras parceiras que oferecerão descontos de até 30%.

Nos dias da festa, também serão sorteados brindes. O evento tem apoio da Associação dos Docentes da UnB (ADUnB), do Sindicato dos Trabalhadores da UnB (Sintfub), da Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP) e da Editora Vozes. Algumas outras editoras presentes são: Editora Unicamp, Fiocruz, Edições Câmara, Autêntica, Bazar do Tempo, Record, Livraria do Chiquinho.

Confira a programação





Terça-feira (10/9)

- Cerimônia de abertura: 10h, no Restaurante Universitário, com a presença da reitora da UnB, Márcia Abrahão, a diretora do RU, Cristiane Costa, e a diretora da Editora UnB, Germana Henriques Pereira

– Lançamento: Brasília 60 anos: desigualdade socioespacial, de Aldo Paviani, às 11h, no Restaurante Universitário

- Lançamento: Senda, de Ana Rossi, às 12h, no Restaurante Universitário

- Palestra seguida de lançamento: As comissões da verdade e os arquivos da ditadura militar brasileira: 14h, no anfiteatro 9 - ICC Sul. Palestrantes: Mônica Tenaglia (autora), Georgete Medleg Rodrigues e Ana Flávia Magalhães

- Palestra: O livro, o livreiro e o futuro: 16h, no anfiteatro 9 - ICC Sul. Palestrantes: Chiquinho, Germana Henriques Pereira e Aylê-Salassié Quintão.

- Lançamento: Dor em recém-nascidos: Dos mecanismos às repercussões em longo prazo, de José Alfredo Lacerda de Jesus e Rosana Maria Tristão, às 16h, no Restaurante Universitário





Quarta-feira (11/9)

- Lançamento: Brasília 60 anos: desigualdade socioespacial, de Aldo Paviani, às 9h e 14h30, no Restaurante Universitário

- Palestra: Projeto pedagógico coletivo: Paulo Freire na Comunicação-UnB, Uma homenagem a Clodomir Ferreira, às 9h, no anfiteatro 10 - ICC Sul. Palestrantes: Venício de Lima e Marcia Marques

- Lançamento: Paulo Freire: a prática da liberdade, para além da alfabetização, de Venício de Lima, às 10h, no anfiteatro 10 - ICC Sul

- Lançamento: Senda, de Ana Rossi, às 11h, no Restaurante Universitário

- Lançamento: Solilóquios, de Magali Guimarães, às 12h, no Restaurante Universitário

- Palestra seguida de lançamento: O Estado e o Agronegócio da Carne Bovina: uma análise histórica e comparada entre Argentina e Brasil, de Marlon Brisola, às 12h, no anfiteatro 10 - ICC Sul

- Lançamento: Feminismos e literatura contemporânea, de Norma Diana Hamilton, às 14h, no Restaurante Universitário

- Lançamento: Sobreviver na sombra, de Hosana Santos, às 14h, no Restaurante Universitário

- Palestra: Introdução ao design gráfico editorial de livros, às 14h30, anfiteatro 10 - ICC Sul. Palestrante: Cláudia Dias

- Lançamento: Dor em recém-nascidos: Dos mecanismos às repercussões em longo prazo, de José Alfredo Lacerda de Jesus e Rosana Maria Tristão, às 16h, no Restaurante Universitário

- Palestra seguida de lançamento: As aventuras de Nhô Quim: uma aventura editorial, às 17h, no anfiteatro 10 - ICC Sul. Palestrantes: Marcelo Balaban e Aline dell'Orto

Quinta-feira (12/9)

- Lançamento: Brasília 60 anos: desigualdade socioespacial, de Aldo Paviani, às 9h e 14h30, no Restaurante Universitário

- Lançamento: Atividade Política Judicial, de Ana Lucia Pretto Pereira, às 10h, no Restaurante Universitário

- Lançamento: Ferreira Gullar: Crítico de Arte (1950 - 1971), de Marcelo Mari, às 10h, no Restaurante Universitário

- Mesa redonda: Livro científico: edição, difusão e acesso, às 10h, no anfiteatro 10 - ICC Sul. Participantes: Emerson Rocha, Paulo Lima Júnior e Leticia Lopes Leite

- Lançamento: Obras raras da Biblioteca Central da Universidade de Brasília - Séculos XVI e XVII, organizado por André de Melo Araújo, Néria Lourenço e Raphael Diego Greenhalgh, às 14h, no Restaurante Universitário

- Palestra: Quadrinhos na era digital: Inovação, Tecnologia e o novo cenário editorial, às 15h, no anfiteatro 10 - ICC Sul. Palestrante: Pablo Lima

- Lançamento: Dor em recém-nascidos: Dos mecanismos às repercussões em longo prazo, de José Alfredo Lacerda de Jesus e Rosana Maria Tristão, às 16h, no Restaurante Universitário

- Palestra: Negócios de impacto social e o Capitalismo Consciente - Revista Traços, às 16h, no anfiteatro 10 - ICC Sul. Palestrante: Hellen Cris de Carvalho Vaz

- Lançamento: O Partido Revolucionário Cubano de José Martí: concepção ético-política original, de Maria Auxiliadora César, às 18h, no Restaurante Universitário