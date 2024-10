CB Correio Braziliense

CPQD abre inscrições para curso gratuito no campo de TI - (crédito: Arquivo pessoal)

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) abriu inscrições para curso gratuito voltado à formação de profissionais na área de tecnologia da informação. O programa é ministrado em parceria com a TIP Academy e tem por objetivo explicar fundamentos de Open RAN e preparar os alunos para o mercado de trabalho. Inscrições vão até 13/10 pelo site.

O programa é direcionado a pesquisadores e alunos da área de telecomunicações. Estudantes tanto de graduação quanto de curso técnico podem se inscrever normalmente desde que tenham concluído mais da metade do curso.

Para participar, o interessado deve enviar o currículo e o certificado mais recente de conclusão acadêmica. As aulas do curso serão realizadas no modelo EaD, contando com módulos de capacitação para alunos iniciantes e mais de 10h de mentoria com profissionais da área.