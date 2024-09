Capacitech oferece curso de graça em desenvolvimento de sistemas

Para aqueles que se interessam por tecnologia, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) fornece um curso gratuito de desenvolvimento de sistemas. A formação é oferecida de maneira remota e se estende a temas como lógica de programação, inteligência artificial, construção de portfólio e o uso de ferramentas amplamente utilizadas no desenvolvimento de sites. As inscrições podem ser feitas no site do projeto.

Em parceria com o instituto Bem Estar, a Capacitech, nome do curso, inclui linguagens da tecnologia como HTML e Web Front-End. Para fazer o curso é necessário ter o ensino básico completo e conhecimento em informática e internet. A carga horária é de 200 horas, com certificado de conclusão emitido no fim do curso, que proporciona aos alunos oportunidades no mercado tecnológico com uma boa remuneração, visto que há um crescimento na procura por profissionais qualificados nesse setor.

Os estudantes contarão com acompanhamento especializado, suporte para atividades práticas e palestras presenciais, oferecendo um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo





Com informações da Secetaria de Ciência, Tecnologia e Informação