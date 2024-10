Brasil é líder em ranking de universidades latino-americanas; UnB ocupa 25ª posição

MR Marina Rodrigues

Dentre um total de 23 países, Brasil tem o maior número de instituições de ensino superior entre as melhores da América Latina e do Caribe - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Brasil foi reconhecido mais uma vez no cenário internacional ao alcançar o maior número de instituições de ensino superior entre as melhores da América Latina e do Caribe, de acordo com o QS Latin America & The Caribbean Ranking 2025. O país conta com 96 universidades classificadas entre as 437 avaliadas em 23 países, representando 22% do total. Dessas, 50% são federais, ligadas ao Ministério da Educação (MEC). Entre os destaques brasileiros, está a Universidade de Brasília (UnB), que ocupa a 25ª posição, reconhecida pela excelência acadêmica e pelo impacto na pesquisa.

O país também domina o topo do ranking, com quatro instituições entre as 10 melhores indicadas: Universidade de São Paulo (USP) em primeiro lugar; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em terceiro; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em quinto; e Universidade Estadual Paulista (Unesp) em oitavo. Entre as universidades nacionais, as federais continuam em destaque, com 47 instituições e um instituto federal incluídos na lista.

O QS Ranking, organizado pela consultoria britânica QS Quacquarelli Symonds, está em sua 14ª edição e leva em conta oito métricas principais: reputação acadêmica (30% da nota), reputação junto aos empregadores (20%), relação de professores por aluno (10%), docentes com doutorado (10%), rede internacional de pesquisa (10%), citações por artigo (10%), artigos por docente (5%) e impacto na web (5%). Além do Brasil, outros países que se sobressaíram no ranking foram México, com 63 instituições, e Colômbia, com 61.

