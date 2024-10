Universidade Católica de Brasília lidera entre as melhores IES privadas do Centro-Oeste

MR Marina Rodrigues

UCB se destaca em critérios de internacionalização e ensino no World University Rankings 2025 - (crédito: Divulgação/UCB)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) reafirmou sua posição de destaque no cenário educacional ao ser reconhecida, pelo terceiro ano consecutivo, como a melhor instituição de ensino superior (IES) privada do Centro-Oeste no World University Rankings 2025, realizado pela consultoria britânica Times Higher Education. A UCB figura entre as 20 melhores universidades do Brasil e ocupa o 5º lugar no ranking das IES particulares, consolidando-se como uma das principais universidades do país. O ranking avaliou mais de 2 mil instituições de ensino em 115 países, com base em indicadores que englobam áreas como ensino, pesquisa, inovação e internacionalização.

Neste ano, a UCB teve destaque nos indicadores de internacionalização e ensino, indicando qualidade na educação e crescente visibilidade no cenário acadêmico internacional. A instituição vem desenvolvendo parcerias e projetos internacionais de relevância, como as pesquisas em colaboração com o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), por meio do Projeto Briotech, que estuda as briófitas — plantas que não possuem vasos condutores de seiva, como musgos — no continente. Em 2023, a UCB também integrou a primeira expedição brasileira ao Círculo Polar Ártico e, no ano seguinte, levou as primeiras alunas de graduação para pesquisas no Ártico. Esses projetos buscam identificar moléculas nas briófitas que permitem a sobrevivência em ambientes climáticos extremos, com potencial para desenvolver soluções como lavouras resistentes a geadas, filtros solares ambientalmente sustentáveis e novos tratamentos contra o câncer.

Outro importante destaque da UCB foi a recente avaliação do Ministério da Educação (MEC), que concedeu nota máxima ao curso de medicina da instituição. Entre os pontos fortes identificados, estão a excelência do corpo docente, formado por mais de 100 professores de diversas áreas, o uso de laboratórios de simulação realista e a formação humanizada, além da colaboração com o Sistema Único de Saúde (SUS) através de parcerias com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF) e com outras instituições de saúde.

A Universidade Católica de Brasília mantém o conceito 5 pelo MEC, a nota mais alta concedida pelo órgão, além de ter obtido nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), um dos principais parâmetros de qualidade da educação superior no Brasil. Esse desempenho a consolida como a líder entre as instituições de ensino superior privadas do Distrito Federal e de todo o Centro-Oeste.