UnB é a quinta melhor federal do país em ranking da América Latina

AG Aline Gouveia

A UnB se destacou em ranking na América Latina - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) foi eleita a quinta melhor federal do Brasil em um ranking da América Latina. Segundo o QS Latin America & The Caribbean University Rankings, a UnB alcançou pontuação de 74,4, uma melhoria de 10,4% em relação ao ano passado, quando teve 67,4 pontos.

A nota é o resultado da avaliação de oito indicadores: reputação acadêmica, reconhecimento do mercado de trabalho, razão entre docentes e estudantes, docentes com doutorado, redes de pesquisa internacionais, citações por artigos, artigos por docente e impacto na internet.

A reitora Márcia Abrahão comemorou o desempenho da UnB. “Esse resultado mostra a dedicação e a excelência de toda a nossa comunidade. Desde que assumimos, apesar dos inúmeros cortes orçamentários, conseguimos investir no ensino, na pesquisa e na extensão, garantindo que a UnB se consolide cada vez mais como uma das universidades mais importantes da América Latina”, disse.

O principal indicador, correspondendo a um peso de 30% do total, é reputação acadêmica, no qual a UnB subiu de 78,0 para 86,6. Ainda nesse sentido, o maior aumento obtido foi no indicador citações por artigos, que teve um salto de mais de 92,3%. No quesito reconhecimento no mercado de trabalho, a universidade alcançou o segundo maior crescimento, 30,3%. Já os indicadores em que a Universidade de Brasília obteve os maiores escores são docentes com doutorado (99,1), redes de pesquisa internacionais (98,8) e impacto na internet (96,6).

No ranking geral no Brasil e na América Latina, a UnB se mantém na 9ª e na 25ª colocação.

Veja o ranking: