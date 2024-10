Inscrições para processo seletivo do Inteli terminam em 20/10

CB Correio Braziliense

Inscrições se encerram no dia 20/10 - (crédito: Divulgação/Inteli)

Por Fabio Nakashima

As inscrições para o processo seletivo 2025 do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) estão abertas até 20 de outubro. São 200 vagas ofertadas para graduação nos cursos de engenharia de computação, engenharia de software, ciência da computação, sistemas de informação e administração de empresas. A taxa da inscrição para o processo seletivo é de R$ 200 e pode ser feita pelo site. São elegíveis pessoas formadas no ensino médio ou com previsão de conclusão no final de 2024.

A instituição, que iniciou a primeira turma em fevereiro de 2022, conta com 449 alunos matriculados. “Neste ano, temos a primeira seleção para o curso de adm tech, graduação que atualiza o currículo tradicional de administração de empresas para a área da tecnologia, pois entendemos que o conhecimento em tecnologia é fundamental para o administrador do futuro”, afirma Maíra Habimorad, presidente do Inteli.

O processo seletivo do Inteli é composto por três fases, todas on-line. A primeira, em 27 de outubro, é uma prova adaptativa de matemática e lógica. Os aprovados avançam para a segunda fase, de 28 de outubro a 10 de novembro, onde devem escrever duas redações: uma sobre sua trajetória pessoal e outra sobre um tema atual. A fase final, de 12 a 29 de novembro, envolve uma dinâmica on-line em grupo, focada em trabalho em equipe e liderança. O resultado será divulgado entre os dias 10 e 12 de dezembro.