Shopee abre vagas para jovem aprendiz em diversos estados

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores e é conhecida pelos seus preços acessíveis, está com vagas abertas para o Programa de Jovem Aprendiz, com oportunidades em todo o país. As vagas são para jovens de 18 a 21 anos que já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://shorturl.at/eFxym, até o final de outubro.



As etapas do processo seletivo estão divididas em escolha de perfis, entrevistas com RHs e gestores e, por fim, o processo admissional. Os participantes aprovados atuarão nas operações logísticas da Shopee, com oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. A carga horária é de 30 horas semanais.



Entre os benefícios, a empresa oferece vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e assistência médica e odontológica. As vagas estão disponíveis nas seguintes localidades: Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, entre outras localidades. Para saber mais sobre carreiras na Shopee, acesse as redes: Instagram e LinkedIn.

