UnB lamenta morte do professor emérito Vladimir Carvalho

O professor emérito da UnB morreu nesta quinta (24/10) - (crédito: Cristiano Sergio/Divulgacao)

Universidade de Brasília (UnB) lamenta o falecimento do professor emérito Vladimir Carvalho, um dos mais renomados cineastas do Brasil. O professor morreu aos 89 anos nesta quinta-feira (24/10), em decorrência de um infarto. Em nota, a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília - Seção Sindical do Andes-SN (ADUnB-S.Sind) disse: "Aos familiares, amigos, alunos do professor Vladimir Carvalho, nossa solidariedade".

Vladimir Carvalho nasceu em Itabaiana, Paraíba. Tornou-se professor da Universidade de Brasília em 1969, sendo um dos fundadores do curso de cinema na instituição. Em 2012, recebeu o título de Professor Emérito. “Eu vim de branco, como um noivo para as núpcias, para mostrar como me comove essa liturgia, esse rito, esse título”, disse, no dia da cerimônia, ao receber a homenagem do reitor José Geraldo de Sousa Júnior.

Vladimir Carvalho integrou o movimento do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, tendo se destacado pela produção de documentários como O País de São Saruê (1967) e Conterrâneos Velhos de Guerra (1991). Seu documentário Barra 68 – sem perder a ternura (2001) retrata a luta de Darcy Ribeiro para criar a Universidade nos anos 1960. O cineasta foi um forte crítico da ditadura militar no Brasil.

“Que todos nós encontremos conforto neste momento difícil, mas também inspiração na obra e na trajetória de Vladimir Carvalho, um admirável defensor do cinema brasileiro, da democracia, e da Universidade de Brasília”, afirmou a reitora da UnB, Márcia Abrahão.

O velório será realizado nesta sexta-feira (25/10), das 9h30 às 13h30, no Cine Brasília. O enterro está marcado para as 14h30, na ala dos Pioneiros, no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul.