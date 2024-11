Enem 2024: veja o passo a passo para conferir o local de prova

LC Lara Costa* MR Marina Rodrigues

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão marcadas para 3 e 10 de novembro - (crédito: Divulgação/INEP)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na Página do Participante, o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Nele, os candidatos podem acessar informações importantes para realizar as provas em 3 e 10 de novembro, como número de inscrição, data, horário e local de prova, entre outros dados. Mesmo não sendo obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dois dias da prova.

Saiba como acessar e imprimir o Cartão de Confirmação do Enem 2024:

1- Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com Gov.br”;

2- Utilize seu login único do Gov.br e clique em “continuar” — caso não se lembre da senha, acesse o link https://bit.ly/3C8lHKd para redefinição;

3- Após o login na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”;

4- Clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova);

5- Quando o sistema abrir o Cartão de Confirmação, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

Sobre o exame

Desde 1998, o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao término da escolaridade básica, tornando-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Além do acesso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas do governo federal, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para quem deseja ter uma experiência no exterior, os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados em seleções de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep e consideram as notas obtidas no exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar o ensino superior em Portugal.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues