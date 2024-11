Luana Piovani se diz "desgastada e abalada" com vitória de Trump

Luana Piovani usou as redes sociais para fazer um desabafo após Donald Trump ser eleito como novo presidente dos Estados Unidos, na última quarta-feira (06). A atriz criticou os cidadãos que elegeram novamente o empresário.

Contudo, em seu pronunciamento, Piovani disse: "Já teve o primeiro Trump, depois a gente teve o Bolsonaro, daí você tá no terceiro, né? Aí a gente fica mais fraca, mais desgastada mesmo. É muito doido pensar que metade do planeta, que é tipo metade dos Estados Unidos, metade do Brasil, é escrota, se acha superior a um outro semelhante'.

No entanto, ela ainda acrescentou: "É muito doido. Essa sensação de imaginar que o outro não está nem aí para você. E eu fico ainda mais viajando, assim, pensando no imigrante que apoia, no gay que apoia, no preto que apoia. Todos os marginalizados, todos os que não fazem parte da 'casta' deles".

Após o pronunciamento da atriz, alguns internautas escreveram: "Meu Deus, mulher! Vai viver, está desgastada com o que? Quem está desgastado é o pobre que se lasca todo dia". "Tu não mora nem no Brasil e nem nos Estados Unidos e quer falar do quê?'

Além disso, outros ainda disseram: "Democracia é isso: a vontade da maioria. E, pra quem não gostou, o choro é livre!" "A pessoa que mora em Portugal e já recebeu Rouanet como se não houvesse amanhã quer palpitar sobre política quando não entende nem como lidar com o ex-marido. Parabéns para ela".