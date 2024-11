Jovens brasileiros representam o Brasil em conferência internacional

FN Fabio Nakashima*

João Victor e Gabriela Tavares, da Escola Bilíngue Aubrick, na "Round Square Cultural Peak Adventure Conference", em Madri, Espanha - (crédito: Divulgação/Escola Bilíngue Aubrick)

Dois estudantes de São Paulo (SP), da Escola Bilíngue Aubrick, foram os representantes do país na conferência Round Square Cultural Peak Adventure, realizada na primeira semana de novembro em Madri, Espanha. O evento reuniu 200 alunos de 30 escolas provenientes de 21 países e foi organizado pela SEK International School Ciudalcampo. Durante a conferência, os participantes exploraram temas como arquitetura, urbanismo e sustentabilidade com atividades culturais, workshops práticos e debates. .

Os alunos João Victor Xavier e Gabriela Tavares, ambos com 15 anos, descreveram a experiência como "maravilhosa" e ressaltaram a oportunidade que tiveram de expandir horizontes culturais, linguísticos e pessoais. “Foi uma ótima oportunidade para conhecer pessoas de outros países, e praticar a escuta e fala da língua inglesa e espanhola.”, afirma Gabriela. João Victor destacou as visitas aos locais históricos de Madri como ponto alto da viagem e disse que criou "amizades internacionais" no programa.

Futebol

Paulistas de Campo Belo, região sul de São Paulo (SP), Gabriela e João Victor apresentaram sobre uma das paixões nacionais, o futebol. Eles introduziram o campeonato Brasileirão de futebol, falaram sobre jogadores icônicos e fizeram uma atividade interativa que deixou os participantes "empolgados e engajados", segundo João Victor. “Quem fizesse mais embaixadinhas ganhava uma camisa autografada pelo Rivelino (ex-futebolista brasileiro). Foi um sucesso, tanto que até os professores nos parabenizaram pela ideia!”, conta Gabriela

Além das apresentações, os estudantes participaram de atividades como a confecção de casas de passarinho com materiais recicláveis, a criação de almofadas para pacientes com câncer de mama, discussão sobre os impactos da Inteligência Artificial (IA) no futuro das cidades, e realizaram um acampamento de imersão voltado à sustentabilidade e aventura com o objetivo de fortalecer o espírito de colaboração e cidadania global.

Intercâmbio cultural

Durante a conferência, Gabriela e João Victor também tiveram a oportunidade de conhecer tradições culturais de outros países. Eles enfatizaram a importância de eventos como esse para o desenvolvimento de habilidades de liderança, trabalho em equipe e, principalmente, comunicação. Gabriela comentou que o evento desafiou os participantes a trabalharem com pessoas de diferentes culturas , proporcionando uma rica experiência para o futuro. "Essa abertura para novas aventuras e desafios nos trará mais confiança em nós mesmo no futuro, e mais experiência no quesito trabalho em grupo, viagem para o exterior e conhecimento de diferentes culturas", finaliza.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá