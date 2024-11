Polícia apura possível extravio em provas de concurso em Salvador

FA Francisco Artur de Lima

Organizado pela banca Idecan, o certame para enfermeiros da Secretaria de Saúde de Salvador ofertará 593 vagas com salários de até R$ 12 mil - (crédito: divulgação / Prefeitura de Salvador)

A Polícia Civil da Bahia investiga se havia cadernos de provas extraviados em um concurso para enfermeiros na prefeitura de Salvador. A apuração se deu depois que cerca de 40 candidatos se recusaram a fazer a avaliação, no domingo (17/11), sob a justificativa de que o envelope com as provas estava aberto.

Segundo a polícia, dez candidatos compareceram à Delegacia Territorial dos Barris, em Salvador, após receberem as provas e notarem que o pacote estava aberto. " Diante do ocorrido, os candidatos se recusaram a realizar a avaliação e formalizaram a denúncia", concluiu a nota enviada ao Correio.

Organizado pela banca Idecan, o certame era para enfermeiros da Secretaria de Saúde de Salvador ofertará 593 vagas com salários de até R$ 12 mil. As provas foram realizadas na Faculdade de Educação, na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Contradição

Sob a alegação de que havia provas extraviadas no concurso da prefeitura de Salvador, o Idecan enfatizou que a lisura dos malotes de prova foi constatada por "todos" os candidatos no dia da aplicação das provas.

"Os malotes contendo as provas foram abertos na presença de três candidatos, que também assinaram a ata de coordenação, confirmando que todos os malotes estavam devidamente lacrados. Além da assinatura dos três candidatos, todos os outros assinaram atestando a segurança do pacote de provas", completa.