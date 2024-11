Festival na UnB premia melhores vídeos de alunos; conheça a metodologia

GB Gabriella Braz

Uma noite de gala aguarda a Universidade de Brasília (UnB) nesta sexta-feira (29/11). O clima é de Oscar, mas o evento não segue as normas do tapete vermelho de Hollywood. Aliás, as regras aqui são próprias, e diferentes de tudo que você já viu nos festivais de cinema. Estamos falando do primeiro Festival Nacional do Summaê.

O evento que acontece no Memorial Darcy Ribeiro — o Beijódromo — premiará os vídeos mais criativos utilizados no contexto do Summaê, metodologia participativa em que os alunos criam vídeos para elaborar perguntas sobre uma variedade de assuntos. Desenvolvido pelo professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia da Universidade de Brasília (FCTE/UnB) Ricardo Fragelli, o Summaê vem do latim somas com o acento circunflexo "^", que representa a união de pessoas para o estudo de um determinado tema.

O que não pode faltar no Summaê e, claro, no tapete vermelho desta sexta-feira (29/11) são os chapéus criativos. Por isso, o site da premiação adverte: atenção para o dress code do Oscar do Summaê. Finalistas e espectadores podem vestir esporte fino, traje social, black tie ou fantasia de luxo, mas tem que estar de chapéu. O evento é aberto ao público e a inscrição pode ser feita por formulário disponível neste link.











“O chapéu é um elemento de união de todos nós”, explica Fragelli. “Quando você veste a camisa de algum time, as pessoas se identificam, para nós a nossa cadeira de futebol é o chapéu criativo”.

A metodologia foi desenvolvida no DF, mas pouco a pouco conquista professores de todo o território nacional. Na premiação, concorrem vídeos de seis estados e do Distrito Federal. As obras, inscritas por professores de qualquer etapa da educação, mostram a criatividade dos alunos durante as dinâmicas coletivas.

Professor da Universidade de Brasília (UnB), Ricardo Fragelli consolidou, ao longo de quase 25 anos de carreira, metodologias de ensino que se mostraram revolucionárias, com potencial de motivar os estudantes e de atingir altos indíces de aprovação em disciplinas consideradas difíceis nas áreas de exatas. Seu trabalho inspira e ajuda outros profissionais e alunos a retomarem o encanto pela educação e é reconhecido com mais de 10 prêmios. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Fora da caixinha

O Festival encerra o primeiro Simpósio de Educação Criativa e Tecnologias, que contou com programação ao longo de dois dias na UnB. A abertura ficou por conta de Fragelli com a palestra interativa “Qual o seu dinossauro? Uma jornada de inspiração, criatividade e descobrimento”. O evento contou com a presença da reitora Rozana Naves, que assumiu o cargo em 21 de novembro. A decana Janaína Soares de Oliveira Alves, nomeada por Naves para o Decanato de Extensão (DEX), também esteve presente.

E o Simpósio, assim como a metodologia ativa, quebra a estrutura tradicional de público e palestrante. Nas mesas, os palestrantes são convidados ao improviso e os ouvintes têm um papel fundamental. ”Nós criamos o diálogo de improviso: o público vai mandando palavras, frases, perguntas, e os debatedores, que são pesquisadores da área, têm que utilizar aquelas palavras durante o diálogo”, explica Fragelli.

A programação abordou temas como a implementação de metodologias inovadoras, uso de mídias na educação e estratégias para o combate ao bullying. “É um evento que aborda muitas técnicas inovadoras e que teve um prestígio também da própria comunidade acadêmica”, comenta o docente.

Para dar dicas e orientar professores que queiram experimentar a metodologia Summaê, e outras ferramentas educacionais, Fragelli, um professor não convencional, como ele mesmo se descreve, compartilha conhecimentos no canal Fantasticalizando. O docente, junto com outros educadores, também disponibiliza um curso on-line e gratuito sobre o Summaê no YouTube.