Gabarito do vestibular da UnB sai nesta terça-feira (26/11)

DC Davi Cruz

Kauê Andrade diz que está confiante que vai passar em educação física - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Sonho, coragem, expectativa e determinação são algumas palavras que permearam os corações de cerca de 14.528 candidatos que se inscreveram no tradicional vestibular da Universidade de Brasília (UnB) 2025. Ontem, segundo dia do exame, os candidatos resolveram questões de matemática e ciências da natureza. O número de abstenções foi de 26,49%, segundo balanço do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Maior do que o registrado no sábado (25,56%), quando os estudantes fizeram as provas de língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas e a redação.

O gabarito oficial preliminar do vestibular será divulgado amanhã no site oficial do Cebraspe. O resultado final das provas de conhecimentos, questões do tipo A, B e C, estará disponível em 16 de dezembro, enquanto para as do tipo D e a redação, está previsto para 3 de janeiro de 2025. A partir de 3 de fevereiro, será divulgada a relação dos candidatos selecionados, iniciando-se a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada para o ingresso na UnB.











As questões foram realizadas em quatro tipos: A, B, C e D. No primeiro caso, os inscritos responderam itens de certo ou errado, que atribuem pontuação positiva ou negativa a depender da concordância com o gabarito oficial. O segundo tipo se refere a questões que envolvem cálculos, sem pontuação negativa, caso o candidato erre o item. A terceira opção são questões de múltipla escolha, que atribuem pontuação positiva de dois pontos em caso de acerto e negativa de -0,667. Perguntas D envolvem itens abertos, podendo ser discursivos, cálculos ou desenho de gráficos, por exemplo.

Matheus Gabriel dos Santos, 20 anos, tenta pela segunda vez uma vaga no curso de medicina. Morador de São Sebastião, ele acordou cedo para chegar à UnB. "Eu vim de ônibus e precisei sair de casa umas 9h para chegar com calma e não me atrasar", destacou.

O estudante está confiante, pois saiu-se bem no primeiro dia de prova. "Tenho facilidade em história e geografia, mas hoje, com matemática, vai ser mais difícil. Me preparei muito e acredito no meu potencial. Agora é torcer", acrescentou.

Maria Clara Silva, 19, tem o mesmo sonho de Matheus Gabriel: cursar medicina na UnB. Ela diz que dedicou-se aos estudos e espera que o esforço dê resultado. "Acredito que fui bem no primeiro dia. Tenho uma base boa de outros vestibulares. Mas, o segundo dia sempre pesa mais. São provas muito técnicas e decisivas para quem quer medicina", destacou.

Missão cumprida

Após as provas do segundo dia, candidatos compartilharam com o Correio a experiência e a expectativa com o resultado final. Kellen Lorrane Sousa Santos, 17, que optou pelo curso de direito, avaliou que, apesar de considerar a prova desafiadora, ficou tranquila devido a sua preparação. "Eu estava com mais expectativa na prova de humanas, porque sou melhor nessa área. Acredito que me saí melhor em biologia, que estava mais fácil que as demais. Agora, me resta ter esperança e aguardar o resultado".

Maria Cândida Paredes, 27, está concorrendo a uma vaga em medicina e avaliou a prova sob uma ótica mais técnica, como graduada em biologia e professora. "Foi bem cansativo, deixei 45 questões em branco. Como é o primeiro vestibular do Novo Ensino Médio, esperava algo mais nivelado, mas a dificuldade foi equivalente aos anos anteriores", explicou.

O jovem Kauê Andrade, 18, prestou vestibular para educação física, e também sentiu maior dificuldade no segundo dia de prova. "Exatas nunca foi o meu forte. As questões de matemática estavam extensas e as de química bem difíceis, mas biologia foi mais tranquila", comparou. Ele reconheceu que não focou tanto no vestibular tradicional, pois deu uma atenção maior ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) e ao Enem.

Entre as formas de ingresso à universidade estão o Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros. No total, o vestibular concentra 25% do total de vagas para entrar na UnB, dividindo espaço com o Acesso Enem UnB e o Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Avaliações

No primeiro dia de prova, os candidatos resolveram 30 questões de língua estrangeira escolhida entre inglês, espanhol ou francês, 120 itens de língua portuguesa e ciências humanas e uma redação. No segundo dia, foram 150 questões de matemática e ciências da natureza. Segundo o edital do vestibular, os itens das provas de conhecimentos I, II e III avaliarão habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, síntese, e avaliação e valorizando a capacidade de raciocínio.