UnB é a quarta universidade mais sustentável do Brasil

BL Bianca Lucca

Prestigio em sustentabilidade da instituição é reconhecida mundialmente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) foi reconhecida internacionalmente como a quarta universidade (entre privadas e públicas) mais sustentável do Brasil pelo ranking global QS World University Rankings — Sustainability 2025. A pesquisa revela que, entre as federais de todo o país, a UnB ocupa o segundo lugar no ranking.

Leia também: ADUnB lamenta falecimento do professor de matemática Claus Akira

Em 370º lugar na colocação de análise de universidades sustentáveis no mundo todo e 11º na América Latina, a UnB subiu 35 posições no mundo e uma no Brasil em relação ao ranking de 2023. Foram avaliadas 1.744 universidades em 107 países, das quais 42 estão no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Três categorias são avaliadas para a classificação no ranking: impacto ambiental, impacto social e governança — conhecidas mundialmente pela sigla ESG. A partir de investimentos e políticas implementados na universidade desde 2016, a UnB se tornou um destaque positivo no índice ESG.

Atualmente, todos os campi da UnB possuem geração de energia solar fotovoltaica, que gera eletricidade limpa e renovável. A unidade do Gama é um campus autossustentável, resultado da colaboração entre a academia e a administração.

A Universidade de São Paulo (USP) lidera o primeiro lugar na avaliação de instituições no Brasil e na América Latina, na qual se destaca nos desempenhos de cinco dos nove critérios exigidos pela QS. São eles: Troca de Conhecimento, Saúde e Bem-estar, Sustentabilidade Ambiental, Educação Ambiental e Pesquisa Ambiental. A colocação global da USP é o 70º lugar.

Na classificação mundial, a Universidade de Toronto é prestigiada com o primeiro lugar. Na segunda colocação, está o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, seguido pelo empate da Universidade de Lund, na Suécia, com a Universidade da Califórnia, Berkeley (UCB), nos Estados Unidos.