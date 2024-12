Gilberto Gil recebe título de doutor honoris causa da UFRJ

AG Aline Gouveia

O músico Gilberto Gil recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na terça-feira (10/12). O reconhecimento destaca a trajetória dele como um dos maiores artistas brasileiros, além da atuação como defensor da democracia e o legado político-cultural no Brasil e no mundo. O título foi entregue ao artista pelo reitor Roberto Medronho.

No encerramento da cerimônia, Gilberto Gil cantou um trecho da música Tempo Rei, acompanhado da orquestra da universidade.

Nascido em 26 de junho de 1942, em Salvador, na Bahia, Gil cresceu em um ambiente familiar marcado pela música, e foi influenciado por gêneros como baião, samba e bossa nova. O artista é um ícone da Música Popular Brasileira (MPB).

Além da música, Gil construiu uma destacada carreira política. Em 1987 e 1988, presidiu a Fundação Gregório de Mattos, em Salvador, onde atuou na formulação de políticas culturais. Entre 1989 e 1992, exerceu mandato de vereador na capital baiana. Mais tarde, entre 2003 e 2008, foi ministro da Cultura.

A atuação dele no ministério foi marcada pela articulação entre tecnologias digitais e patrimônio cultural, além de parcerias com universidades, incluindo a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2005, foi convidado pela Escola de Música da UFRJ para dar uma aula inaugural do ano letivo, momento que reforçou sua ligação com a instituição.

"A homenagem da UFRJ celebra não apenas o impacto de sua música, mas também sua contribuição como líder cultural e político, comprometido com a valorização da diversidade e com a democratização da cultura. O título de doutor honoris causa reconhece sua trajetória singular, que continua a inspirar gerações no Brasil e no mundo", destacou a universidade.