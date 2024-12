PAS 1: gabaritos preliminares são divulgados; confira

RP Raphaela Peixoto

As provas de conhecimento e redação em língua portuguesa foram aplicadas no último domingo (15/12). A etapa registrou 22,8 mil inscrições. - (crédito: Divulgação)

O Cebraspe divulgou, nesta terça-feira (17/12), os gabaritos da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 1) da Universidade de Brasília (UnB). Os candidatos podem acessá-los na página oficial da seleção.

Os recursos contra os gabaritos poderão ser interpostos entre quarta-feira (18/12) e quinta-feira (19/12). A divulgação do resultado definitivo está prevista para 14 de janeiro de 2025 e, para as questões discursivas e a redação, em 5 de fevereiro. Já o link de consulta à imagem do caderno de respostas e o boletim de desempenho individual será divulgado no dia 6 de março.

Dividido em três etapas, ao longo dos três anos do ensino médio, o programa concentra 50% das vagas para ingresso na UnB. Desde 2022, porém, não é mais preciso estar matriculado no ensino médio para participar da seleção.