Candidatos respondem às provas do PAS 1 neste domingo

JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Estudantes fazem a prova da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - (crédito: Jéssica Andrade)

Os portões dos locais de prova da etapa 1 do Programa de Avaliação Seriada (PAS) (PAS 1) 2024 já estão abertos para receber os candidatos desta etapa para a realização das provas. A avaliação, realizada neste domingo (15/12), começou a ser aplicada às 13h.

Os estudantes que farão a prova no Bloco de Sala de Aulas Sul ( BSA), no câmpus Darcy Ribeiro, puderam entrar no local de aplicação pontual às 11h30. Os portões foram fechados às 12h30.

Hoje, os participantes enfrentarão as questões de conhecimentos e de redação em língua portuguesa. No total, serão 100 questões que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova.

Por causa das chuvas, o trânsito complicou na chegada ao Bloco de Salas de Aula (BSA) do câmpus Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília. A maioria dos estudantes estavam acompanhados dos pais.

Expectativa

O PAS garante 50% das vagas para ingresso na UnB e é dividido entre os três anos do ensino médio, com os alunos realizando as provas ao final de cada um deles.

Para muitos candidatos, o exame representa não apenas uma oportunidade acadêmica, mas também a realização de sonhos e projetos de vida.

A estudante do 1° ano do ensino médio Aurora Carvalho ainda não sabe em qual curso pretende ingressar. Porém, acredita que essa é uma das melhores oportunidades de ingresso na universidade federal, em Brasília. “Estou animada e confiante. Eu me sinto preparada. Espero que a ansiedade não atrapalhe”, diz a candidata, que nunca realizou nenhuma prova como esta antes.

Para a mãe da estudante, Erlaine Carvalho, 48 anos, filha está preparada para o exame. “Eu nunca precisei ajudá-la a se preparar. Ela desenvolveu sozinha um esquema de estudos que segue à risca. É uma aluna aplicada. Vai ser do jeito que tiver de ser”, reflete a psicóloga.

As provas terão duração de cinco horas. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação, no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

O gabarito preliminar das provas da primeira etapa estão previstos para serem liberados no dia 17 de dezembro. Já o boletim de desempenho será divulgado em 6 de março de 2025.