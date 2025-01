Escola pública: prazo de inscrições para vagas remanescentes vai até 20 de janeiro

FN Fabio Nakashima*

Inscreva-se para as vagas remanescentes, de 16 a 20 de janeiro, e confira o resultado no dia 28. - (crédito: Felipe de Noronha/Ascom-SEEDF)

Para quem perdeu o prazo da inscrição regular, a Secretaria de Educação do Distrito Federal anunciou que as inscrições para vagas remanescentes na rede pública de ensino estarão abertas até 20 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever diretamente pelo site oficial da Secretaria através do link: https://shre.ink/bKXV.

O processo é aberto a alunos que perderam os prazos iniciais ou que não conseguiram concluir a matrícula anteriormente. Para participar, basta acessar o site durante o período de inscrição, preencher o formulário com os dados do estudante e selecionar as opções de escola e turno desejados. É importante lembrar que as vagas remanescentes podem variar em número e localização, já que dependem das posições não preenchidas no primeiro período de matrículas.

Após realizar a inscrição para as vagas remanescentes, os responsáveis devem aguardar a divulgação do resultado, que será publicada em 28 de janeiro. A partir dessa data, será necessário comparecer à unidade escolar indicada para efetivar a matrícula, o que deve ser feito entre os dias 29 e 31 do mesmo mês.

Para concluir o processo, é imprescindível apresentar a documentação exigida, que inclui declaração ou histórico escolar, documento de identificação com foto, CPF, fotos 3x4 recentes, comprovante de residência e, no caso de candidatos com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), o laudo médico correspondente.