Como usar a nota do Enem 2024? Veja as opções de acesso ao ensino superior

JP Júlia Portela

Enem 2024 registrou mais de 4,3 milhões de inscritos, 74.366 no Distrito Federal - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Ministério da Educação divulgou, nesta segunda-feira (13/1), que 4.325.960 alunos se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. A taxa de abstenção foi de 26,5%. Desse total de estudantes, apenas 12 tiveram nota máxima na redação. A proficiência média foi 546 pontos, contra 543 em 2023.

Em 2023, foram 3.934.242 inscrições, com abstenção de 28,1%. Os estudantes podem conferir suas notas nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e da redação pelo site do Inep. O boletim individual consta na página do participante, mediante login e senha.

A nota do Enem pode ser usada para acesso a diversas instituições de ensino superior públicas e privadas. Veja as opções:

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abrem em 17 de janeiro até o dia 21. A chamada regular acontece em 25 de janeiro.

Prouni

Já as inscrições no Prouni podem ser feitas de 24 a 28 de janeiro. A primeira chamada é em 26 de fevereiro.

Fies

O Financiamento Estudantil (Fies) tem inscrições de 4 a 7 de fevereiro com resultados em 18 do mesmo mês.

Vestibulares e outras seleções

Instituições de ensino superior públicas e privadas também usam a nota do Enem para acesso a alguns de seus cursos de forma independente. É importante acompanhar as páginas da internet da universidade em que você pretende se candidatar a uma vaga.