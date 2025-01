Confira dicas para garantir uma vaga no Sisu 2025

MR Marina Rodrigues

Período de inscrições do SISU 2025 estará aberto entre 17 e 21 de janeiro - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma plataforma informatizada do Ministério da Educação (MEC) que organiza a distribuição de vagas nas universidades públicas com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, o programa estará com inscrições abertas de 17 a 21 de janeiro, oferecendo uma oportunidade única para ingressar no ensino superior.

De acordo com Vinícius Costa, coordenador pedagógico do grupo Bernoulli Educação, o Sisu é um processo altamente competitivo, onde os alunos devem escolher suas opções de curso com estratégia para aumentar suas chances de ser selecionado. “É como um grande sistema de seleção em que a maior nota dentro do limite de vagas disponíveis define os aprovados”, explica. Para participar, os candidatos do Enem 2024 não podem ter zerado a redação nem participado na condição de treineiro.

Pensando nisso, o Bernoulli Educação realizará a live gratuita "Simplificando o Sisu", nesta quinta-feira (16/1), às 19h. O evento contará com a presença de Vinícius Costa e de Washington Lima Costa, diretor do pré-vestibular, que esclarecerão todas as dúvidas sobre o processo seletivo e compartilharão o caminho certo para alcançar a vaga desejada. Antecipando algumas orientações, Vinícius Costa traz pontos essenciais para quem deseja ter um bom resultado.

Saiba como conseguir uma vaga no Sisu:

1. Realize simulações durante o período de inscrições

O Sisu permite que o candidato altere suas opções de curso durante os dias de inscrição. Vinícius Costa recomenda que os estudantes utilizem essa funcionalidade para simular os resultados e entender melhor suas chances. As simulações são fundamentais para visualizar a colocação do candidato e ajustar as opções de forma estratégica.

2. Conheça os critérios das instituições de ensino

Cada universidade pode ter critérios diferentes para calcular a nota de corte, como pesos variados para as áreas do conhecimento. O candidato deve estudar as particularidades de cada instituição, especialmente os critérios adotados para a avaliação das notas do Enem, para fazer escolhas mais informadas e otimizar suas chances.

3. Consulte as notas de corte dos últimos anos

Antes de definir as opções de curso, é essencial pesquisar as notas de corte dos últimos três anos nas instituições de interesse. Essas informações podem ser encontradas nos sites das universidades e ajudam o candidato a ter uma ideia mais precisa das suas chances em cada curso.

4. Decida entre matrícula ou lista de espera

Se selecionado para uma das opções escolhidas, o candidato deve ficar atento aos prazos de matrícula. Caso não seja selecionado, o estudante pode optar por manifestar interesse na lista de espera, disponível para quem não foi aprovado em nenhuma das opções. Nesse caso, o acompanhamento das convocações deve ser feito diretamente no site da instituição escolhida.

5. E se não for selecionado? Prepare-se para a próxima edição do Enem

Para quem não for aprovado no Sisu 2025, a preparação para o Enem 2025 começa já. Vinícius Costa orienta os estudantes a planejar os estudos de forma equilibrada, revisando os conteúdos com base nas dificuldades anteriores e realizando simulados para melhorar o desempenho. "Manter o equilíbrio entre os estudos e momentos de lazer é fundamental para um bom aproveitamento", destaca o coordenador pedagógico.