Iel abre 192 vagas, com bolsas de até R$ 11 mil, para pesquisadores

CB Correio Braziliense

Inova Talentos abre 192 vagas, com bolsas de até R$ 11 mil - (crédito: Iano Andrade/CNI)

O programa Inova Talentos está com 192 vagas abertas para pesquisadores, com bolsas de até R$ 11 mil em fevereiro. As oportunidades são para técnicos, graduados, mestres e doutores em diversas áreas. As vagas estão disponíveis no Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Além de vagas presenciais, há opções híbridas e remotas.

Criado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Inova Talentos possibilita que profissionais de diferentes áreas e níveis de formação atuem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na indústria.

As oportunidades abrangem áreas como: administração, agronomia, marketing, publicidade, química, engenharias, mecânica, ciência da computação, matemática, contabilidade, economia, gestão empresarial, farmácia, biologia, estatística, física, psicologia, sociologia, entre outras. Para saber mais sobre as vagas abertas do Inova Talentos, o interessado deve entrar em contato com o IEL do seu estado. O contrato permite aos participantes atuarem no projeto por, pelo menos, 12 meses, podendo ser estendido por mais um ano.