Inova Talentos tem 160 vagas abertas e bolsas de até R$ 7 mil

Oportunidades serão distribuídas em nove estados e o Distrito Federal - (crédito: Iano Andrade/CNI)

Criado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o programa Inova Talentos tem 160 vagas abertas para pesquisadores em janeiro, com bolsas de até R$ 7 mil. As oportunidades são para técnicos, graduados, mestres e doutores. As vagas estão disponíveis na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e em Sergipe. Além de vagas presenciais, há opções híbridas e remotas. Acesse as oportunidades no site https://iel.pandape.infojobs.com.br/ e filtrar o estado desejado.

O Inova Talentos possibilita que profissionais de diferentes áreas e níveis de formação atuem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) dentro da indústria. As oportunidades deste mês abrangem áreas como administração, agronomia, marketing, publicidade, química, engenharias, mecânica, ciência da computação, matemática, contabilidade, economia, gestão empresarial, farmácia, biologia, estatística, física, psicologia, sociologia, entre outras.

A seleção e a capacitação dos profissionais é feita em parceria com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O contrato com a instituição de pesquisa parceira, tanto no caso do CNPq quanto do IPT, permite aos participantes atuarem no projeto por, pelo menos, 12 meses, podendo ser estendido por mais um ano.