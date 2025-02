Trampos do futuro discute economias do futuro e formação profissional

JG Júlia Giusti*

Equipe coliga - (crédito: Júlia Giusti)

De forma inédita, o evento “Trampos do futuro: arte, cultura e educação” reúne, gratuitamente, jovens paulistas para discutir as economias do futuro e formação profissional, aproximando-os do mercado de trabalho. Promovido pelo Itaú Educação e Trabalho, uma das frentes da Fundação Itaú, o encontro ocorreu nesta quarta-feira (19/2) e vai até quinta (20/2), na Fundação Bienal de São Paulo, que fica no Parque Ibirapuera. A previsão é de que o espaço receba 3 mil pessoas entre os dois dias; só no primeiro, foram 1.800.

A programação conta com palestras, oficinas e bancos de oportunidades para os jovens, que podem trocar experiências com escolas profissionalizantes e instituições responsáveis por capacitá-los para o mercado de trabalho. Além disso, há exposições de projetos de pesquisa e inovação, mentoria sobre carreira e rodas de conversa sobre o futuro das profissões.

Palestras

Divididas em eixos temáticos, que levam em consideração “como é trabalhar com” as economias do futuro, as palestras abordam as tendências profissionais atuais e, principalmente, quais oportunidades estão disponíveis para a juventude. Entre os eixos, estão: meio ambiente e sustentabilidade; longevidade e gerações; arte, cultura e tecnologia; tecnologia e inovação; apoio à saúde mental.

A aluna Mariana Cordeiro, 15, com Erica Azzellini, no simulador de entrevistas por IA (foto: Júlia Giusti)

Amanda Costa, de 28 anos, foi uma das convidadas para falar sobre sustentabilidade como futuro do trabalho. Fundadora do Instituto Perifa Sustentável, organização sem fins lucrativos que promove ações educativas em periferias, ela defende a ampliação do diálogo e a participação dos jovens para garantir um futuro sustentável, levando em consideração as realidades socioeconômicas. “Falar de clima é falar da vida, insegurança alimentar e moradia acessível; todas essas intersecções. Por isso, é preciso discutir a partir de um olhar horizontalizado, pensando em cuidar do planeta para as futuras gerações”.

Já o artista digital Jean Guilherme, de 25 anos, fundou o Movimento 2050, produtora audiovisual da favela que apoia jovens a utilizarem o universo criativo de tecnologias e inovações. “É sobre poder realizar, expandir e recriar; entender a dinâmica para passar o conhecimento”, diz. A iniciativa valoriza o uso de Inteligências Artificiais (IAs) e outras ferramentas que têm se popularizado no mercado de trabalho, inserindo-se no campo da economia criativa. Na visão de Jean, “o que mais tem são jovens interessados em aprender, mas faltam oportunidades, por isso, a profissionalização da mão de obra em tecnologia é fundamental”.

Atividades

O Serviço Social da Indústria (Sesi) é uma das instituições que participa do “Trampos do Futuro” com uma oficina de luta de sumô com robôs feitos de lego, proporcionando o aprendizado na área de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) por meio da prática lúdica. “A gente traz manual de montagem e programação e faz um teste antes da competição para ver se os parâmetros estão certos”, conta a aluna do Sesi Lívia Garcia, 15 anos. Para ela, levar o projeto para outros jovens que não têm acesso a essas tecnologias é muito gratificante: “Ver as pessoas ficando felizes com isso é muito legal, vê-las sorrindo mostra que estamos fazendo a diferença”.

A Fundação Wadhwani, que promove o desenvolvimento econômico por meio da criação de empregos, oferece uma preparação para entrevistas por meio de IA, na qual o aluno escolhe uma carreira e a plataforma seleciona perguntas cabíveis para cada profissão. “A gente abre a câmera e o microfone para ele responder, como se estivesse simulando uma entrevista. Depois da gravação, damos um feedback do desempenho e como pode melhorar”, explica Erica Azzellini, uma das organizadoras da Fundação. A estudante Mariana Cordeiro, 15 anos, fez a simulação e relata uma experiência positiva: “Acredito que estou ainda mais preparada para quando buscar um emprego, porque são perguntas que você precisa refletir antes de responder, e tive todo o suporte aqui”.

Árvore do amanhã (foto: Júlia Giusti)

O evento também conta com a atração “Árvore do amanhã”, que incentiva os jovens a escreverem mensagens sobre suas expectativas e desejos para o futuro. O projeto é da Co.liga, escola de cocriação, colaboração e convivência que oferece cursos gratuitos em áreas criativas do mercado para jovens, como artes, design, música e tecnologia. “A árvore representa muito a parte da esperança, diversidade e inclusão. Foi muito legal ver esses jovens refletindo sobre suas trajetórias profissionais e cheios de sonhos tão diversos”, conta Gustavo Ueda, de 27 anos, integrante da equipe da Co.liga.