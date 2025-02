Colégio Bandeirantes promove debate sobre os impactos da IA na educação

FN Fabio Nakashima*

Band IA Talks: especialistas discutem os impactos da inteligência artificial na educação e sociedade - (crédito: Caio Gomez)

Neste sábado (22/2), das 8h30 às 12h, o Colégio Bandeirantes de São Paulo (SP) vai realizar o Band IA Talks, evento que discutirá os impactos da inteligência artificial (IA) na educação e na sociedade. O encontro contará com a atriz e cronista Denise Fraga, a consultora de inovação Martha Gabriel e a especialista em análise de tendências Andrea Bisker, abordando como a IA influencia os estudos, na comunicação e na criatividade. Educadores, professores e profissionais do setor educacional de outras escolas também poderão participar. As inscrições estão disponíveis pelo Sympla – Band IA Talks.

A IA já faz parte da rotina de muitos estudantes. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), sete em cada dez universitários ou futuros graduandos utilizam a tecnologia no aprendizado. O Colégio Bandeirantes, reconhecido como Apple Distinguished School e Microsoft Showcase School — selos de excelência inovação educacional com tecnologias dessas empresas — , investe na integração de novas tecnologias na educação desde 2014.

"Vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica, em que a presença da inteligência artificial é inevitável para os estudos. Por isso, é essencial saber como extrair o melhor dessas ferramentas a fim de preparar os nossos alunos para o futuro", afirma Emerson Bento Pereira, diretor de Tecnologia Educacional do Colégio Bandeirantes. "A ideia de conversar e entender mais sobre o assunto por meio de especialistas faz parte do nosso compromisso de acompanhar este cenário de mudança global e garantir que nosso conteúdo esteja alinhado com as últimas inovações educacionais", conclui.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues