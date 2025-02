Transpetro: concurso tem prazo de validade prorrogado até 2026

RP Raphaela Peixoto

Os editais de prorrogação foram publicados na edição desta quinta-feira (20/2) do Diário Oficial da União. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A Transpetro prorrogou por um ano o período de validade do concurso público realizado em 2023. Dessa forma, aprovados no cadastro de reserva poderão ser chamados, caso haja necessidade, em um prazo maior. Os editais de prorrogação foram publicados na edição desta quinta-feira (20/2) do Diário Oficial da União.

O processo seletivo público de nível médio - quadro de terra ficará válido até 5 de março de 2026.

Enquanto, os processos de nível superior tanto para o quadro terra e mar terão validade até o dia 2 de abril de 2026

Em nota, a Transpetro afirmou que "a prorrogação é prevista no edital e contabilizada a partir da homologação dos resultados finais, ocorrida entre março e abril de 2024". A companhia também disse que "até o dia 13 de fevereiro de 2025, foram admitidos 445 aprovados oriundos dos concursos públicos de 2023".

No concurso da Transpetro, foram ofertadas 1.656 vagas distribuídas em cargos de níveis técnico e superior de formação. Vale lembrar, inclusive, que 71.834 candidatos se inscreveram no certame.

Para o quadro que abrange trabalho em terra, são 154 vagas imediatas para cargos dos níveis médio e superior. Há ainda 1.078 oportunidades no cadastro de reserva, que poderá ser utilizado durante o prazo de validade do concurso (de um ano, prorrogável por mais um). Já para o quadro de Mar, a oferta é de 53 vagas para contratação imediata e 371 para formação de cadastro de reserva.