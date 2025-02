Inscrições abertas para o curso de tecnólogo em agroecologia no IFB

CB Correio Braziliense

Professor Paulo Guilherme Francisco Cabral, 60 anos, ministra as aulas no curso de tecnólogo em agroecologia - (crédito: Arquivo pessoal)

Júlia Christine*

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para o curso de tecnólogo em agroecologia, com carga de 2.620 horas e duração de três anos. As inscrições podem ser feitas até 31 de março, com 10 vagas remanescentes disponíveis no câmpus de Taguatinga. O curso oferece uma formação técnica e prática voltada para a sustentabilidade no campo, capacitando os alunos para atuarem com sistemas de produção agroecológicos.

O tecnólogo em agroecologia do IFB será capacitado a planejar, executar, monitorar, analisar e certificar sistemas de produção agroecológicos. O profissional será capaz de planejar e implementar atividades de manejo tanto em sistemas de produção animal quanto vegetal. Além disso, estará preparado para gerenciar o processamento e comercialização da produção agroecológica, com foco na sustentabilidade e na inclusão social. As inscrições são realizadas on-line, por meio do endereço https://forms.gle/GfonrGaGmHeoHfQc8, até 31 de março. Acesse o edital e confira as informações.

Experiência

O professor Paulo Guilherme Francisco Cabral, 60 anos, que ministra as aulas no curso, compartilha um pouco sobre sua trajetória e motivação para trabalhar com a área. Paulo, engenheiro agrônomo e professor desde 2019 no IFB, explicou que sua motivação pela agroecologia começou na faculdade, quando começou a perceber a necessidade de uma agricultura mais respeitosa ao meio ambiente. Ele acredita que a agroecologia não é apenas uma alternativa viável, mas uma necessidade urgente diante das crises ambientais e sociais atuais.

"A agroecologia representa uma forma de pensar a agricultura que respeita o meio ambiente, as condições sociais e humanas. Ela propõe um modelo mais sustentável, sem o uso intensivo de produtos químicos, como agrotóxicos e fertilizantes sintéticos", afirma o professor.





O curso oferecido no IFB é uma oportunidade para aqueles que já concluíram o ensino médio e desejam se graduar em uma área crescente e de extrema relevância no cenário atual. Paulo detalhou que, durante a graduação, os alunos terão uma formação prática, com atividades em campo e em laboratórios.

"Os alunos vão aprender desde o manejo sustentável de solos e culturas até a gestão de sistemas agroecológicos. Além disso, o curso prepara o estudante para lidar com as questões mais urgentes da agricultura, como as mudanças climáticas e a degradação ambiental", comenta Paulo.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues