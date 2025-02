Senac-DF oferece mais de mil vagas em cursos com bolsas de até 100%

CB Correio Braziliense

As oportunidades são para o segundo trimestre de 2025 e as inscrições seguem até o dia 20 de março - (crédito: Divulgação/Senac-DF)

Júlia Christine

O Senac-DF está com inscrições abertas para mais de mil vagas em cursos livres, com bolsas de estudo que podem cobrir até 100% do valor. As oportunidades são para o segundo trimestre de 2025 e as inscrições seguem até 20 de março. As inscrições estão abertas e as aulas terão início entre abril e junho de 2025. Se inscreva por aqui: https://www.df.senac.br/programa-de-bolsas/.

Os cursos abrangem diversas áreas, como beleza e cuidado pessoal, gastronomia e turismo, moda e costura, além de saúde e tecnologia. A iniciativa é voltada para quem busca qualificação profissional e deseja se preparar para as demandas do mercado de trabalho. A instituição tem como objetivo ampliar o acesso à educação de qualidade e preparar os alunos para os desafios profissionais. As bolsas de até 100% são uma oportunidade para quem busca transformar sua vida por meio do conhecimento.

Para se candidatar a uma bolsa integral, é necessário comprovar renda per capita de até dois salários-mínimos. A seleção será feita por ordem de inscrição e conforme o atendimento aos requisitos de cada curso, como escolaridade mínima ou conhecimento prévio. O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, reforça que as bolsas integrais refletem o compromisso da instituição com o desenvolvimento da população do DF. "Queremos ampliar o acesso à educação de qualidade, preparando os alunos para os desafios profissionais", explica.

O Senac-DF conta com unidades estrategicamente localizadas em diversas regiões do Distrito Federal, incluindo 913 Sul, Setor Comercial Sul, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Pátio Brasil Shopping, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. Há também uma Central de Matrículas na Rodoviária do Plano Piloto.