Vitru Educação e YouTube oferecem 15 cursos gratuitos de formação profissional

FN Fabio Nakashima*

Vitru Educação e YouTube oferecem 15 cursos gratuitos para capacitação profissional. As aulas estarão disponíveis a partir de 24 de fevereiro nos canais oficiais da UNIASSELVI e UniCesumar - (crédito: Divulgação/Vitru)

A Vitru Educação, controladora das universidades Uniasselvi e UniCesumar, firmou uma parceria inédita com o YouTube para lançar 15 cursos gratuitos de formação profissional, disponíveis nos canais das instituições a partir de 24 de fevereiro. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação e capacitar profissionais para o mercado de trabalho atual. Cada curso terá até 12 horas de duração, com materiais complementares e uma avaliação final para a obtenção do certificado de conclusão. Os vídeos estão disponíveis no link: https://www.youtube.com/@uniasselvi/courses.

Segundo Leandro Claro, Vice-Presidente de Mercado e Comunicação da Vitru, a proposta reforça o compromisso com a democratização do ensino, permitindo que milhões de brasileiros tenham acesso a conteúdos de qualidade. Para o YouTube, a parceria amplia o impacto educacional da plataforma. "Com essa iniciativa, pessoas de todas as idades poderão desenvolver habilidades essenciais para alcançar seus objetivos", afirmou Amanda Ronconi, gerente de parcerias estratégicas da empresa.

A oferta de cursos também acompanha as transformações do mercado, abordando conceitos como upskilling e reskilling, essenciais para a qualificação profissional. Para Tiago Stachon, vice-presidente de Educação Continuada da Vitru, os cursos representam uma solução acessível e inovadora, reduzindo barreiras financeiras e logísticas. Além disso, a iniciativa busca atrair a geração Z, conectada ao YouTube e acostumada com conteúdos dinâmicos e interativos. Os cursos incluem áreas como gestão de pessoas, desenvolvimento de sistemas web, logística e distribuição, empreendedorismo, atendimento ao cliente e auxiliar de farmácia.