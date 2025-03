Concurso TSE Unificado: confira os resultados do TAF para Polícia Judicial

FA Francisco Artur de Lima

Um dos maiores concursos da história da Justiça Eleitoral, o TSE Unificado contou com 637.655 inscrições homologadas, sendo 344.004 para o cargo de técnico judiciário e 293.651 para o cargo de analista judiciário - (crédito: Alberto Ruy/Secom/TSE)

O concurso do Tribunal Superior Unificado teve resultados do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de agente da Polícia Judicial divulgados nesta quarta-feira (12/3). As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12/3).

Além do resultado final no teste de aptidão física para candidatos às vagas de agente da Polícia Judicial, também foi divulgada a convocação para a avaliação biopsicossocial e a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros e indígenas.









TSE Unificado

As provas do concurso TSE Unificado foram realizadas em 8 de dezembro do ano passado. Ao todo, 412 vagas serão distribuídas entre os 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) e o Tribunal Superior Eleitoral.

Do total de vagas ofertadas no certame, 126 são para o cargo de analista judiciário e outras 286 oportunidades para o cargo de técnico judiciário. Haverá ainda a formação de cadastro reserva.