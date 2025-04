Inep divulga Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2023; assista ao vivo

CB Correio Braziliense

Divulgação dos dados do Enade 2023 - (crédito: Divulgação)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresenta os resultados dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2023 nesta sexta-feira (11/4), expondo os dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Assista ao vivo no canal do Inep no YouTube.

Após o início da coletiva, os resultados do Conceito Enade, do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) de 2023 serão disponibilizados no portal do Inep.