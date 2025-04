Filho de Maria Gladys choca ao negar ajuda à mãe e dispara: 'Moribunda'

O comovente relato da atriz Maria Gladys tomou proporções ainda maiores na tarde desta sexta-feira (11). Após ter sido localizada no município de Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais, o dilema agora é conseguir trazer a artista de volta para o Rio de Janeiro.

De acordo com pessoas próximas à família, a artista estaria em uma pousada, sem condições financeiras de retornar à cidade carioca. Em entrevista à rádio Tupi, Gladyson Gladys, filho da famosa, expôs o drama vivido pela família. “Ela gastou tudo o que tinha da aposentadoria e da herança. Quer voltar, mas não tem nem como pagar a passagem. E eu não vou ajudar”, disparou.

Gladyson revelou que a matriarca estaria desorientada após a filha, Maria Thereza, sair do país para morar nos Estados Unidos. “Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois foi pra casa da minha irmã, no Rio. Hoje, minha irmã vive nos Estados Unidos e, desde então, ela ficou sem direção.”

Gladyson também contou que a atriz chegou a residir em Cabo Frio. No entanto, após a venda do imóvel, a idosa ficou largada. “Venderam o apartamento e gastaram tudo. Depois mandaram minha mãe pra Minas. Agora está aí, sem dinheiro, largada”, revelou.

O filho ainda afirmou que as brigas envolvendo mãe e filhos não são de agora: “Ela disse que foi roubada pela minha irmã, que comprou uma casa no Vidigal com o dinheiro dela. Mas eu não me meto. Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Fui criado pelos meus avós. Ela está aí, rodando, moribunda. Se não quer ajuda, não posso fazer nada”, concluiu.